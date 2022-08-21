التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع بعد إزالة حوالى 3205 مبنى مخالف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 07:26 مساءً - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن حملات الوزارة للتأكد من تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، تتم بالمحافظات من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة وحدات الجهاز الإدارى تتولى ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، بفضائية "دى إم سي"، أن هناك بعض المخالفات ويتم التشديد من جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن على الالتزام بالتعليمات والالتزام بالمواعيد المحددة لمواعيد فتح وغلق المحال.

وأشار إلى أنه نتيجة الأسبوع الأول من الموجة العشرين، تم استرداد مليون متر مربع، بعد إزالة حوالى 3205 مبانى مخالفة على أملاك وأراضى الدولة، و722 حالة تعد على الأراضى الزراعية، نتج عنه استرداد 24 ألف فدان على مستوى المحافظات.