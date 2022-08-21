حملات نظافة وتطهير الترع وزراعة الأشجار بمدن كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - ذكرت محافظة كفر الشيخ أن هناك عدة مدن شهدت اليوم الأحد، أعمال النظافة ورفع المخلفات وغسيل الميادين، وتطهير الترع، وزراعة الأشجار، وزيادة المسطحات الخضراء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ جمال نور الدين.





ففى مدينة بلطيم، شملت حملات النظافة رفع الناتج اليومى من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، ونظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وإزالة الحشائش، ورفع المخلفات أولًا بأول خلال فترتى العمل الصباحية والمسائية.

وفى مركز ومدينة فوة، شملت حملات النظافة العامة، رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات.

وفى مركز ومدينة بيلا، تستمر أعمال التطوير الحضارى وقص وتهذيب الأشجار بشوارع وأحياء المدينة، ورفع كافة مخلفات تقليم الأشجار أولًا بأول بواسطة فريق النظافة، بجانب أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمنتزهات وشوارع المدينة.

وفى مركز ومدينة مطوبس، تم كنس الشوارع الرئيسية والفرعية ورشها بالمياة لتجنب حرارة الجو والأتربة ونظافة المنتزهات، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومى بأماكن تجميعها بمنطقة أبو رمضان وأرض العجوة وتكثيف النظافة بنطاق المدارس والمصالح الحكومية ومداخل ومخارج المدينة والمتنزهات، وتحميل القمامة إلى المقالب العمومية.

وفى مدينة مسير، تم إزالة المتولد اليومى من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات ومسح الطرق لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة ومتابعة أعمال تطهير ترعة القهوجية.