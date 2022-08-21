محافظ أسوان يشيد بالدور الحيوى للأزهر الشريف فى نشر قيم الوسطية والتسامح

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الأحد، بالدور الحيوى والهادف الذى يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من أجل نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصرى.





جاء ذلك أثناء استقبال المحافظ لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية الشيخ أحمد السيد هاشم الذى تولى مهام عمله خلفًا للشيخ الديب عبد الراضى، مشيرًا إلى الدور المجتمعى للأزهر الشريف فى المشاركة الإيجابية فى القضايا التنموية ومواجهة التحديات القائمة، ليؤكد ذلك بأن مصر هى مهد السماحة والاعتدال بين الأديان وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة بفضل تضافر ووحدة أبنائها من المسلمين والأقباط. وأوضح المحافظ أن جهود الأزهر الشريف تأتى بالتوازى مع الدعوات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر صحيح الدين بمنهجية علمية تواكب متغيرات العصر وتسهم فى دعم وتقوية التلاحم بين نسيج الوطن الواحد وبث روح التعاون والسلام بين كافة أطياف المجتمع المصرى.

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