وزير التعليم العالى يوجه بتنظيم أسبوع تعريفى بالجامعات الأهلية الجديدة

وقال دكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إن فعاليات الأسبوع سوف تبدأ من بعد غد ولمدة أسبوع بمقر مجلس إدارة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.
وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا الأسبوع يستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكافة التفاصيل المرتبطة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها اثنتا عشرة جامعة، وتشمل جامعات "أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية".
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن فعالية أسبوع التوعية بالجامعات الأهلية الجديدة تتضمن وجود ممثلين من الجامعات الـ12 الجديدة للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.
وقال إن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أعدت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور.
https://www.facebook.com/NTUA.GOV
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