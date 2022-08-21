وزير النقل يتفقد معدلات تطوير نظم الإشارات على خط «القاهرة/ الإسكندرية»

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ برجى إشارات "شمال القاهرة والوابورات" الجارى تنفيذهما ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد "القاهرة/ الإسكندرية" بطول 208 كم، والجارى تنفيذه بمعرفة شركة "تاليس" الإسبانية العالمية، ومن المخطط دخول برج الإسكندرية نهاية الشهر الحالي، وبرج الوابورات بالخدمة فى نهاية سبتمبر المقبل، ودخول برج شمال القاهرة بالخدمة فى نوفمبر المقبل.





وأوضح الوزير بحسب بيان، اليوم الأحد، أهمية الالتزام بالموعد المخطط لنهو مشروع تحديث نظم الإشارات بخط "القاهرة/ الإسكندرية"، والذى يتكون من (19 برجا رئيسيا، و15 برجا ثانويا، و80 مزلقانا)، حيث تم حتى الآن دخول 16 برجا رئيسيا الخدمة وهى (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاى البارود – دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب - سيدى جابر - شبرا – التوضيب – بنها - طنطا)، و14 برجا ثانويا، و78 مزلقانا خاصا، وأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الكهربى القديم) بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأشار إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

كما تفقد الوزير ورشة قطارات "تالجو" الفاخرة بورش الفرز، حيث اطلع الوزير على سير منظومة الاختبارات الديناميكية للقطار الأول، الذى يتم تشغيله تجريبيا حاليا، وكذلك مخطط توريد باقى القطارات، حيث أكد الوزير على ضرورة التنسيق مع شركة "تالجو" لوصول كافة القطارات المتعاقد عليها قبل نهاية العام الحالى، كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد وتحديث وعمل عمرة جسيمة 141 جرار سكة حديد مع شركة "PRL"، والتى تشمل (تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا- وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالى- وعمل عمرة جسيمة لـ 41 جرارا من الأسطول الحالى).