مصر تعزى العراق فى ضحايا حادث الانهيار الترابى بمحافظة كربلاء

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، اليوم الأحد، عن عميق التعازى وبالغ المواساة لجمهورية العراق الشقيق، ولذوى الضحايا، جرّاء سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والمصابين إثر حادث الانهيار الترابى فى محافظة كربلاء.





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