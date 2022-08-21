انطلاق فعاليات التدريب المشترك ” هرقل -2” بقاعدة محمد نجيب العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 06:28 مساءً - انطلقت فعاليات التدريب المشترك " هرقل -2 " بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلاً من السعودية والإمارات واليونان وقبرص فضلاً عن مشاركة كلاً من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب ، وتستمر فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وألقى اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقى، رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة خلال مراسم الإفتتاح، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، معرباً عن تقديره لكافة الدول المشاركة بالتدريب، كما أشار إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة .

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد الجيد والتخطيط الراقى لكافة إجراءات التدريب، كما حرصت على مشاركة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدريب لترسيخ احترام قواعد القانون الدولى الإنسانى المنظمة للصراعات المسلحة .

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات فى مجالات الأمن السيبرانى والقانون الدولى الإنسانى .

يأتى تدريب" هرقل -2 " إستمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك، بما يسهم فى تبادل الخبرات وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة .