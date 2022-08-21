التعليم: اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور ثان الأسبوع الجارى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 06:28 مساءً - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2022 الأسبوع الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فى وقت سابق استعداداتها لامتحانات الدبلومات الثانوية الفنية بكافة نوعياتها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021، حيث انطلقت يوم السبت الموافق 30 يوليو الماضى واستمرت حتى يوم الثلاثاء 9 أغسطس الحالى.

وبدأت الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني عام 2022 في المواد ذات الورقة الامتحانية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 10/8/2022 وانتهت يوم الخميس الموافق 11/8/2022.

وقالت الوزارة، إنه تم التنبيه مشددًا على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للتوجه بالتنبيه على لجان سير الامتحان التابعة لهم بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بتلك اللجان.

وأضافت، أن عدد الطلاب الذين أداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني لهذا العام 2022 بلغ حوالي 221827 طالب بكافة النوعيات (111534 صناعي - 41795 زراعي - 64542 تجاري - 3956 فندقي).

كما بلغ عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني لهذا العام (447) لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفني (238 صناعي - 120 تجاري - 84 زراعي - 5 فندقي).