مسؤول سودانى يشكر مصر على المشروعات التنموية المقدمة لبلاده

جدة - نرمين السيد - وناقش الطرفان سبل دفع علاقات التعاون بين الجانبين، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار فى الولاية بما يعود بالنفع على الأشقاء السودانيين فى المناطق المتاخمة للحدود المصرية. من جانبه، أعرب الوالى السودانى عن امتنانه للاهتمام الذى توليه مصر للولاية الشمالية، مشيدا بالدور المصرى الفاعل فى تحقيق التنمية لمواطنى الولاية الشمالية، ومقدما الشكر إلى مصر، حكومة وشعبا، على المشاريع التنموية المقدمة للولاية خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها مشاريع الربط الكهربائى وتأهيل ميناء وادى حلفا ومشروع مكافحة بعوضة الجامبيا.

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