محافظ الغربية يخفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية

جدة - نرمين السيد - وافق محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الأحد، على الطلب المقدم من مديرية التربية والتعليم بشأن تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة وكذلك النزول بالحد الأدنى للقبول بكل من مدارس التعليم الثانوى الخاص والمدارس الثانوية الفندقية الخاصة.





ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر حسن أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوى العام بـ 190 درجة، تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوى العام الخاصة إلى 160 درجة، وتخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية الفندقية الخاصة إلى 140 درجة. والجدير بالذكر أنه فى وقت سابق قد تم الإعلان عن فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوى العام للعام الدراسى 2023/2022 وذلك للراغبين فى الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية، وبعد حصر أعداد المتقدمين وكذلك الأماكن الشاغرة والقدرة الاستيعابية لهذه المدارس لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.

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