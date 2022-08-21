الأعلى للإعلام ناعيا محمد عمر: كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص

جدة - نرمين السيد - وتقدم المجلس، بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة مؤسسة أخبار اليوم، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس، إن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، وأفنى حياته فى بلاط صاحبة الجلالة.