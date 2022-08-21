عاجل.. السيسى يتابع تطور مؤشرات الأداء المالى للدولة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالى للدولة.

وتم فى هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالى 2021-2022، والذى أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابى عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى لدى المؤسسات المالية الدولية، واستطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التى حققت فائضا أوليا بلغ نسبته 1.3% من الناتج المحلى، فى حين أن معظم الدول الناشئة حققت فى المقابل عجزا أوليا بلغ معدله 4.7%.

كما شهد العام المالى 2021-2022 معدل نمو سنوى لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوى لإجمالى المصروفات 14.8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلى، فى حين بلغ إجمالى الإنفاق على الاستثمارات نسبة 23% لتتحقق طفرة كبيرة فى هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالاستمرار فى نهج الانضباط المالى والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد أيضا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، لا سيما فى قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحى الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إليكترونيا، والدفع والتحصيل الإليكترونى.

وبالنسبة للضرائب، اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلى للإيصال الإليكترونى بدءا من شهر يوليو الماضى، والذى يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التى بدأ تطبيقها فى عام 2020، فضلا عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبى وكذلك ضم القطاع غير الرسمى لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التى تم تطبيقها فى الجمارك للسلع التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك فى إطار حوكمة عملية الاستيراد، خصوصا ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركى ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبة للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية فى هذا الصدد.

وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة فى مصلحة الجمارك، فضلا عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

ووجه الرئيس بسرعة استكمال جميع جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة المتعلقة بالكشف بالأشعة، فضلا عن التدقيق فى التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فنى ومهنى راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحية أخرى، تم استعراض الموقف المالى لهيئة التامين الصحى الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، ووجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التى تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات فى الجهاز الإدارى وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور فى إجمالى قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكترونى الحكومى للعام المالى 2021-2022، والتى حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالى الماضى 2020-2021، وذلك فى إطار الجهود الحالية فى قطاع التحول الرقمى فى وزارة المالية.