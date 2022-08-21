بدء اختبارات القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء اختبارات القبول للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، بنظام الخمس سنوات، وذلك عن العام الدراسى 2022-2023.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن الاختبارات تتم للوقوف على مهارات اللغة العربية، لغة إنجليزية إضافة إلى اختبارات على مهارات التعامل مع الحاسب الآلى لدى الطالب، فيما يتم القبول لدفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية فى معاهد رعاية الفنية للتمريض طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة بعد اجتياز الاختبارات وفق شروط وقواعد وآليات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض للعام الدراسى 2022-2023.

وتابع البيان، يشترط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الأساسى، ويتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حدى، وكذلك ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى نفس عام التقدم، فيما تشمل مدارس رعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر أربع مدارس وتشمل "الكرنك الدولى، إيزيس التخصصى، حورس، مجمع الأقصر الطبى الدولى".

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب عام التمريض والمشرف العام على تمريض التأمين الصحى الشامل وعضو مجلس الشيوخ، أنه عقب اختبارات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض، والتى تشمل أولًا اجتياز اختبار القدرات سواء تحريريًا أو شفهيًا "لغة إنجليزية، لغة عربية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى"، يتم عقد اختبار كشف الهيئة لمن اجتازوا المرحلة الاولى من الاختبارات، إضافة إلى اختبار القدرات "الاختبار النفسى، قوة الملاحظة، اللباقة فى الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، وغيرها من اختبارات القدرات"، ثم الكشف الطبى والذى يشمل "كشف نظر، كشف باطنى، كشف لياقة طبية للوظيفية"، وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الاهتمام بمنظومة التمريض باعتبارها أحد الركائز الأساسية فى نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأشار إلى استراتيجية الهيئة التى ترتكز على عدة محاور للارتقاء بالخدمات التمريضية وضمان توفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالمية، سواء على المستوى التعليمى أو المهنى، ومنها دراسة أحدث المناهج التعليمية بمعاهد رعاية الفنية للتمريض، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات التدريبية للأجانب لنقل آخر المستجدات إلى الطواقم التمريضية بالمنشآت، وكذلك استحداث زى جديد للتمريض بما يتماشى مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة.