وزيرة الهجرة تتابع حادثة أسرة مصرية فى الحرم المكى

جدة - نرمين السيد - أبلغت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بوقوع حادث لأسرة مصرية، إثر سقوط رخام فى ساحة الحرم المكى بسبب العواصف والأمطار، لمتابعة تفاصيل الحادثة والوقوف على حجم الإصابات التى لحقت بالأسرة المصرية.





ووجهت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، عميق شكرها لـ محمد زهران، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لاستجابته السريعة لطلب وزارة الهجرة بمتابعة الحادثة، وتحركه الفورى للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، فى إطار توفير الرعاية الصحية للأسرة المصرية وتحمل المجمعة كافة تكاليف العلاج.

من جانبه، قال محمد زهران المدير التنفيذى للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إن المجمعة تواصلت بشكل فورى مع الشبكة الطبية لشركة مساعدات السفر المتعاقدة مع المجمعة، لمعرفة حجم إصابات الأسرة المصرية الناجمة عن الحادث، والتى أفادت بأن الطفلة ريتاج مواليد 2-12-2012 مصابة بكسر فى الأنف، بينما الأم هدى مواليد 23-3-1984 مصابة بكسر 100% فى اليد اليسرى، وكسر بسيط فى اليد اليمنى، فيما تعانى الطفلة هدى مواليد 2-12-2014، ثلاثة كسور فى الجمجمة ونزيف فى المخ.

وتابع زهران، بأن الأم والطفلة هدى متواجدين فى مستشفى النور فى مكة المكرمة، وسيتم توجيه الطفلة ريتاچ إلى مستشفى تابعة للشبكة الطبية الخاصة بشركة المساعدات "يور اسيست" لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال العلاج بحالتها، وجار متابعة حالتى الأم والطفلة، وفق ما جاء فى تقرير المجمعة عن الواقعة، مؤكدا أن المجمعة ستتحمل تكاليف علاج المصابين، حيث إن المصابين لديهم تأمين سفر على جوازات السفر الخاصة بهم، أحد البرامج التأمينية للمصريين بالخارج، حرصًا من الدولة المصرية على حماية أبنائها فى الخارج ورعايتهم فى أى مكان فى العالم.

ودعت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، جموع المصريين بالخارج، للاشتراك والاستفادة من البرامج التأمينية التى تقدمها الدولة المصرية، والتى تستهدف بالأساس توفير الحماية لأبنائنا بالخارج، ومنها التأمين على جوازات السفر وكذلك الوثيقة التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، حرصا منا على سلامة كل فرد مصرى خارج البلاد.