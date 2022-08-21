بنسبة نجاح 83%.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تقدم 2340 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة خلال الدور الثانى من خلال 24 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية، حضر منهم 1126 طالبا وطالبة، نجح منهم 935 طالبا وطالبة، منهم 744 طالبا و191 طالبة بنسبة نجاح 83%، بينما جاءت نسبة نجاح طلاب نظام المنازل 86.9% بحضور 23، نجح منهم 20 طالبا وطالبة.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلى أن نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية خلال الدورين 90.5%، وحضر فى الدورين الأول والثانى 11177 طالبا وطالبا، نجح منهم 10112 طالبا وطالبة، منهم 6474 طالبا، و3638 طالبة، بينما جاءت نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية فى الدور الثانى بنسبة نجاح 100% خلال العام الدراسى 2021-2022.
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