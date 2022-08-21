سفير مصر فى واجادوجو يلتقى عددا من الوزراء ببوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وتم بحث التعاون الثنائى بين مصر وبوركينا فاسو على مختلف الأصعدة، كما أشاد الوزيران بالدورات التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر البوركينية.
وأشادت وزيرة البيئة البوركينية بنشاط الشركات المصرية العاملة فى بوركينا فى مجال الطاقة، وكذلك الخبرة المصرية الكبيرة فى مجال البيئة، معربةً عن التطلع للاستفادة منها.
ومن جانبه، أوضح وزير المالية البوركينى تنفيذ بلاده للخطة التنموية والاجتماعية الثانية خلال الفترة 2022 - 2025، مبديا فى هذا السياق رغبته فى استفادة بلاده من خبرات مصر فى التنمية والتخطيط وإدارة الموارد.
واستعرض السفير المصرى ترتيبات استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ورحب الجانب البوركينى بالمشاركة فى المؤتمر والاجتماعات التحضيرية ذات الصلة.
وفى سياق آخر، التقى السفير المصرى كذلك وزير البنية التحتية Charles Josephat ZOUNGRANA، واستعرض المشروعات الجارى تنفيذها فى بوركينا فاسو وتطورات عملها، مشيدًا بما وصلت إليه مصر فى مجال تطور البنية الأساسية والطرق والمحاور، ومقدمًا الشكر على الدورات التدريبية التى تقدمها مصر للكوادر البوركينية.
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