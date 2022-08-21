يعقوب وإسحق يزوران ملتقى الشباب بلوجوس (صور)

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، ومجدى إسحق جراح العظام العالمى، اليوم الأحد، ملتقى لوجوس للشباب فى نسخته الثالثة، والذى افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعالياته مساء أمس فى مركز لوجوس بوادى النطرون.





وتحدث الطبيبان الكبيران مع الشباب، كلٌ عن تجربته الحياتية والمهنية، بصفتهما من أكبر جراحى العالم، وخلصا إلى الكيفية التى يضع بها الإنسان رؤية وهدف لحياته وطرق السعى لتحقيقها. وعقب الكلمة دار حوار مطول سألهما خلاله الشباب أسئلة عديدة عامة وخاصة. وفى ختام اللقاء شكرهما قداسة البابا تواضروس، مشيدًا بالقصص الملهمة والخبرات الناجحة التى قدماها للشباب، معربًا عن ثقته فى أنها ستفيدهم فى مستقبل حياتهم.

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