جامعة حلوان تعلن موعد تسكين الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 05:24 مساءً - أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن فتح أبواب التسكين للطلاب المغتربين الذين تنطبق عليهم شروط التسكين للعام الجامعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٢.

ويتم التقديم للطلاب علي الرابط التالي :

http://app2.helwan.edu.eg/modon/

وحرصا علي سلامة الطلاب قال الدكتور حسام رفاعي إن جامعة حلوان تستعد لاستقبال الطلاب حيث تجري الآن أعمال الصيانة في المدن الجامعية من تجهيزات وفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مباني المدن الجامعية، بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.

وقالت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف خالد ذكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية أن شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية تكون وفقا للقواعد التالية:

1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2- يقبل الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8- ألا يكون محولا الي الجامعة من كلية مناظرة.

9- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10- أن يخضع لاحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.

12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الدكتور رئيس الجامعة.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.