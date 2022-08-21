عاجل.. انطلاق فعاليات التدريب المشترك «هرقل - 2» بقاعدة محمد نجيب العسكرية

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات التدريب المشترك "هرقل - 2" فى مصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة من السعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلاً عن مشاركة الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب.





وتستمر فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وألقى اللواء أ.ح خالد أحمد شوقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، كلمة خلال مراسم الافتتاح نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، معربا عن تقديره لجميع الدول المشاركة بالتدريب، كما أشار إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد الجيد والتخطيط الراقى لجميع إجراءات التدريب، كما حرصت على مشاركة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدريب لترسيخ احترام قواعد القانون الدولى الإنسانى المنظمة للصراعات المسلحة.

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضا للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب، فضلا عن عقد محاضرات فى مجالات الأمن السيبرانى والقانون الدولى الإنسانى.

يأتى تدريب "هرقل - 2" استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك بما يسهم فى تبادل الخبرات وذلك باستخدام جميع الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.