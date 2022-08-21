آمنة: استرداد مليون متر مكعب بالأسبوع الأول للموجة الـ20 لإزالة التعديات

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت فى استرداد مليون م2 بعد إزالة 3205 مبانٍ مخالفة على أملاك وأراضى الدولة، و722 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 24 ألف فدان.





جاء ذلك عقب تلقيه اليوم الأحد، تقرير من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت فى 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 27 أكتوبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشاد "آمنة" بجهود المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ20 لإزالة التعديات، مشيرًا إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارت المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة وإزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية.

وأكد عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى الدولة واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها فى المهد، والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، لافتًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات فى جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أية معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

وشدد على أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ20 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثلًا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

كما طالب الوزير الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.