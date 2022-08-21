محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنجاح 90.69%

جدة - نرمين السيد - وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور عربى أبو زيد- فى بيان اليوم - أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثانى بلغ 27 ألفا و806 طلاب، حضر منهم 25 ألفًا و169 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 22 ألفًا و827 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 90.69%.

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