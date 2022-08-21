غدا.. انطلاق منتدى «التسامح ومواجهة العنف» بالهيئة القبطية الإنجيلية

جدة - نرمين السيد - يحضر المنتدى الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وبمشاركة نخبة من قادة فكر المجتمع المصرى، من مختلف المجالات، علماء الدين الإسلامى والمسيحى، وعدد من القيادات الإعلامية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وأعضاء التنسيقية، وممثلى المجتمع المدنى.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر فى جلساته عددا من القضايا الهامة حول التسامح ومواجهة العنف، وقيمة التسامح كمنهج حياتى، والجوانب الاجتماعية والثقافية للعنف، وآليات نشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف، ودور الإعلام فى تشكيل الوعى الاجتماعى، ودور الثقافة فى بناء الشخصية، وأهمية الشباب وبناء الوعى.
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