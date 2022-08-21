محافظ بنى سويف يفتتح المرحلة الثالثة لتأهيل 40 سيدة على القيادة والإدارة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم أهمية الدور المحورى للمرأة فى النهوض بالمجتمع المصرى، وأنه على مدار 8 سنوات ماضية تلاحظ المشاركة الفاعلة للمرأة والدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما ترجمته الدولة فى أكثر من مجال.





جاء ذلك خلال حضوره فعاليات الجلسة الافتتاحية ضمن البرنامج التدريبى على القيادة والإدارة للمجموعة الثالثة، التى تضمنت 40 سيدة من كوادر الصف الثانى بالقطاع الحكومى، وينظم البرنامج فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة، تحت عنوان "نحو قيادة نسائية فاعلة"، بحضور مقررة فرع المجلس ببنى سويف نرمين محمود، ونخبة من المحاضرين من الأكاديميين وأعضاء فرع المجلس بالمحافظ، ومدير وحدة شئون المرأة شيماء كرم.

وقال غنيم إن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحى الحياة، مؤكدا حرصه على دعم وتشجيع ودعم القيادات النسائية فى مجال العمل العام، والحرص على وجود قيادات نسائية مؤهلة وجديرة بشغل الوظائف القيادية وإدارة الملفات الهامة والحيوية.

وأثنى المحافظ على دور المجلس القومى للمرأة المحورى فى دعم المرأة المصرية، مشيدا بالجهود النوعية التى تقوم بها رئيس مجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، والتى تمكنت من تكوين فرق عمل مميزة تتمتع بالقدرة على العمل المتنوع وتنفيذ البرامج التوعوية والتدريب والتأهيل والتمكين وغيرها من الأهداف التى يسعى المجلس لتحقيقها ضمن رؤية مصر 2030 التى ترعاها قيادة سياسية واعية وحكيمة، مثمنا دور فرع المجلس بالمحافظة، حيث يثبت دائما فريق العمل به أنه على قدر المسئولية والدعم لكل الجهود التنموية ببنى سويف.

من جانبها، أعربت نرمين محمود مقررة فرع المجلس عن تقديرها للمحافظ ودعمه الكبير لجهود وأنشطة الفرع فى مجال خدمة المرأة السويفية، وقضاياها المجتمعية، والعمل على تمكينها فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تدريب كوادر الصف الثانى من بعض الجهات الحكومية التى تم ترشيحها من المحافظة من مديريات "الصحة، التعليم ، الزراعة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شركة الكهرباء) على مهارات القيادة والإدارة والتى سبقها تدريب المجموعتين "الأولى والثانية" عام 2021.

وأضافت أنه سيتم التدريب على الإدارة والتخطيط وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والتواصل وإدارة الوقت والعمل تحت ضغط وكسب التأييد وغيرها من الموضوعات الإدارية المختلفة وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة، وذلك بالتعاون والشراكة مع أساتذة ومدربين أكاديميين من جامعة بنى سويف.