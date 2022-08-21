محافظ قنا يعلن انطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى، انطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة برعاية رئيس الجمهورية، ضمن الجهود الحكومية التى تبنت المبادرة فى كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.





وقال محافظ قنا فى بيان، اليوم الأحد، إنه تنفيذُا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، سيتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة بداية من 21 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر القادم، على الرابط http://www.sgg.eg وسيقوم منسق المحافظة ومسئول بوزارة التخطيط باستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة، للتسهيل على المواطن العادى كيفية الدخول لتقديم مشروعه وكيفية استيفاء المعايير، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة فى 15 سبتمبر القادم بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها.

وأضاف أن المبادرة تستهدف 6 فئات وهى: "المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية المشكلة برئاسة المحافظ ستقوم بفحص المشروعات المتقدمة من محافظة السويس، لاختيار أفضل مشروع بكل فئة بإجمالى 6 مشاريع فائزة على مستوى المحافظة، يتم إحالتها إلى اللجنة المركزية لتكون متاحة للعرض خلال المؤتمر الموسع المنعقد خلال شهر سبتمبر القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية، لعرض المشروعات المقدمة بمشاركة جهات تمويل محلية وإقليمية وعالمية، كما سيتم اختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة، والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات، وذلك بفعاليات المؤتمر المنعقد فى أكتوبر القادم، بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة تأتى تأكيداً على جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات قومية، وكذا وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها محليُا ودوليًا، مهيبًا بالجميع سرعة المشاركة فى المبادرة وسرعة التسجيل من خلال الموقع.