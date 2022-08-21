فؤاد زامل مديرا لمستشفى قصر العينى الفرنساوى

جدة - نرمين السيد - ووجه الدكتور الخشت، مدير مستشفى الفرنساوى الجديد بالالتزام بتنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021- 2025 فى قطاع المستشفيات للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وتنفيذ سياسات الحكومة فى تحسين الخدمات المقدمة وترشيد الإنفاق. كما حدد رئيس جامعة القاهرة، مجموعة من المهام العاجلة للمدير الجديد للارتقاء بالمستشفى طبقا للمعايير القياسية للمستشفيات.

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