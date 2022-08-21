أعضاء هيئة قضايا الدولة دفعة 2015 يؤدون اليمين القانونية

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير العدل دور هيئة قضايا الدولة العريق فى الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، مطالبا الأعضاء الجدد أن يكونوا على قدر المسئولية جهدًا ومثابرًة وعلمًا، ليشكلوا امتدادًا طبيعيًا لشيوخهم الأجلاء.

وأشار إلى إدراك وزارة العدل لأهمية دور الإنسان فى عملية التنمية بحسبه أساسها وغايتها، وأن الوزارة تساهم فى بناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتدريبهم كهدف رئيسى لرفعة شأن وطننا تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومن جانبه، تقدم رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر لرئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التى تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، ودعاهم إلى العمل الجاد والتسلح بالعلم والتقاليد القضائية فى أداء رسالتهم ليكونوا خير عونٍ فى إرساء العدالة.

يذكر أنه من المقرر أن يتم، غدًا الإثنين، مراسم حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2016.