وفاة محمد عمر مدير تحرير أخبار اليوم

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، اليوم الأحد، على الصحفى محمد عمر، بمسجد أبو بكر الصديق، بمساكن شيراتون بعد صلاة المغرب.
ونعى عدد من الصحفيين، الراحل، عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مؤكدين أنه كان أحد فرسان الصحافة المصرية ونبلائها المخلصين ومُعلميها الكبار.
فيما أشادوا بحرصه على مساعدة شباب الصحفيين، ومسانده لهم، ومعاملتم كأبنائه.
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