مدبولى يؤكد ضرورة التنسيق الكامل لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بتأكيد أن وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار يجمعهما عدد من الملفات المشتركة المهمة، مؤكدا أنه يوجد تكامل واسع بين عمل الوزارتين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن وزيرى الطيران والسياحة السابقين قطعا شوطا كبيرا فى تنفيذ خطط عمل الوزارتين على مدار فترة تحملهما المسؤولية من خلال التنسيق الكامل فيما بينهما، متوجها لهما بالشكر على ما بذلاه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية.
وتطرق مدبولى، إلى أحد الملفات المهمة المشتركة بين الوزارتين وهو ملف تشغيل الطيران منخفض التكاليف، لافتا إلى ما تم من دراسات فى هذا الشأن من قبل المكاتب الاستشارية التى تم الاستعانة بها، والتى أكدت مساهمة هذا النوع من الطيران فى زيادة السياحة الوافدة إلى مصر.
وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، ضرورة التنسيق والتواصل الكامل بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار، لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف، خصوصا أن لدينا إمكانات سياحية هائلة ينبغى استغلالها.
من جانبه قال وزير الطيران المدنى، إن هذا الملف يأتى فى مقدمة أولويات أجندة عمل الوزارة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق بشكل كامل بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف مع وزير السياحة والآثار.
فيما أكد وزير السياحة أيضا تنسيقه مع وزارة الطيران فى ملف الطيران منخفض التكاليف حيث تم بالفعل عقد اجتماع لمتابعة هذا الملف، قائلا: "نضع فى اعتبارنا فائدته الكبيرة فى زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بشكل كبير".
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