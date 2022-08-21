طقس الغد.. شديد الحرارة بكافة الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 03:28 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.