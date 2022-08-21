تخريج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وخلال فعاليات الحفل، منحت مؤسسة مصر الخير دروع تكريم للجهات الشريكة فى إتمام وتنفيذ البرامج التدريبية الإقليمية المتخصصة، وعلى رأسهم وزارة التضامن وجامعة بنى سويف، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كما تم منح شباب البرنامج التدريبى من خريجى الدفعة الأولى من جميع الدول العربية شهادات إتمام الزمالة لهم.

وأشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعى، بفكرة البرامج التدريبية الإقليمية للعاملين بمؤسسات المجتمع المدنى والأهلى، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق بين العاملين فى مجال العمل التنموى فى كافة الدول العربية ونقل الخبرات والنماذج الناجحة.

وأضافت وزيرة التضامن، أن العالم يعيش عصر التكتلات ويتحدث عن نجاحها أيا كان نوعها، منوها لأهمية البرامج التدريبية لتجاوز الأماكن لذلك لتحقيق وتعزيز التفاعلات والأثر الاجتماعى ونقل الخبرات ومناقشة الخدمات التنموية والتحديات وكيفية التغلب عليها.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية العمل على تعزيز جودة الخدمات التنموية المقدمة للمواطنين، موضحا أن هذا المصطلح جديد على المجتمعات العربية والإفريقية، ولكنه موجود عالمياً.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بفكرة عمل زمالة مصر الخير فى العمل التنموى، موضحة أن الزمالة مفهوم معروف فى مجال العلوم الطبية ولكن زمالة العمل التنموى فكرة جديدة ابتكرتها مصر الخير، موضحة أن هناك مجهود كبير مبذول على الأرض، وتجاوز لحدود الزمان والمكان.

وقالت إن الحديث عن التضامن بين المجتمع المدنى عربيا شى مهم ومطلوب فى ظل التحديات العالمية، وكثرة التحديات والأزمات محليا ودوليا، كما أنه وسيلة لمناقشة القضايا الاجتماعية مؤكدة أن الحلول ليست بعيدة، ولابد من دراسة النماذج الناجحة فى الدول العربية مهم جدا.

من جانبه قال الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشوار مؤسسة مصر الخير بدأ منذ حوالى 15 عاما وخلال هذه السنوات وصلت المؤسسة إلى أهداف عظيمة نتج عنها بقاء المؤسسة فى العمل بإدارة علمية متوازنة لا تنسى القيم والخير.

وأوضح الدكتور على جمعة، أن هدف مصر الخير تجاوز حدود البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ولتحقيق شعار المؤسسة "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية"، مضيفا أن الوقت قد حان للبداية من منطلق أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.

فيما قال محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن البرامج التدريبية تم تنظيمها فى الفترة من 2021 إلى 2022 بهدف الارتكاز على المشترك العربى والثقافى ومراعاة الممارسات القائمة فى التعاون والمشاركة وتنمية الموارد المحلية كمدخل لتنمية المجتمعات وتحسين ممارسات العمل الأهلى داخل المجتمعات المحلية والعربية وربطها بمفاهيم التنمية المستدامة.

ونوه ممدوح إلى إطلاق المنصة الإلكترونية للبرامج التدريبية منذ عام 2021 إيمانا من أن الوطن العربى يزخر بعشرات الآلاف من منظمات العمل الأهلى التى من الممكن أن يتضاعف عملها الاجتماعى لتبادل الدعم والخبرات والتطوير فى الممارسات التنموية.

ووجه رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، الشكر للمشاركين من ممثلى المنظمات الأهلية العربية فى دعم البرامج التدريبية للوصول إلى أكبر عدد من المنظمات المشاركة وعلى رأسهم وزارة التضامن وجامعة بنى سويف والشبكة العربية للمنظمات الأهلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.