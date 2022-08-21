مصر تتضامن مع ضحايا الإرهاب فى اليوم الدولى لتخليد ذكراهم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية اليوم، الأحد، بمناسبة اليوم الدولى لتخليد ذكرى ضحايا الإرهاب الذى يتم إحياؤه سنوياً فى 21 أغسطس.

وأكدت مصر إدانتها القوية للإرهاب بكل أشكاله وصوره، مشددة على أهمية البقاء متحدين ضد كل من يسعى لزرع بذور الفرقة والكراهية فى مجتمعاتنا.