القوى العاملة: توفير تذكرة طيران لعامل بالرياض

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير كشف عن قيام الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس المكتب، بإنهاء إجراءات الخروج النهائى للعامل سلامة سالم مختار المحص، فضلا عن عمل وثيقة سفر مؤقتة، وتدبير تذكرة الطيران على خطوط شركة العربية للطيران.
وقال الملحق العمالى: إن العامل المصرى من أبناء محافظة البحيرة مركز حوش عيسى، حيث تقدم للمكتب طالب المساعدة فى العودة إلى مصر، بعد فقد جواز سفره ولديه خلاف مع صاحب العمل وليس لديه سكن بالرياض، مشيرا إلى أنه تم عرض الأمر على السفير طارق المليجى القنصل العام المصرى بالرياض والذى قام بتوجيه الشؤون القانونية بالقنصلية للحصول على بيانات العامل من إدارة الجوازات السعودية وتم عمل وثيقة سفر مؤقتة للعامل للعودة إلى مصر، ونظراً لظروف العامل المالية المتعثرة تم التنسيق لتوفير تذكرة سفر بالجهود الشخصية وتم بالفعل حجز تذكرة الطيران على خطوط شركة العربية وغادر الرياض.
وقدم العامل الشكر لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، والقنصل العام على استجابته السريعة لحالته الإنسانية، وعلى تدخل مكتب التمثيل العمالى بالرياض وإنهاء إجراءات الخروج النهائى ومساعدته فى الحصول على تذكرة الطيران للعودة إلى أرض الوطن.
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