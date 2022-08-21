جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إنه تم إزالة 19 حالة تعد على أراضى ولاية السكة الحديد وحماية النيل بمساحة 10 آلاف و750 مترا، ليصل إجمالى ما تم تنفيذه منذ بداية الموجة فى 13 أغسطس الجارى وحتى 20 من نفس الشهر، إلى 242 حالة تعد (181 حالة على أملاك دولة +61 حالة على أرض زراعية).





وقال المحافظ خلال استعراضه للتقرير اليومى الذى تعده الإدارة العامة لأملاك الدولة ببنى سويف اليوم الأحد، أن هذه الحملات تأتى بالتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. يذكر أن الموجة الــ 20 من حملات الإزالة، قد انطلقت مرحلتها الأولى"يوم السبت 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل"، والتى تليها المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها فى المدة من 10 إلى 29 سبتمبر المقبل، ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بنى سويف: إزالة 242 حالة تعد على أملاك الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.