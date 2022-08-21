المفتى: مهتمون بوقاية الشباب من التطرف

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، السفير بوتابورن إيوتوكسان، سفير مملكة تايلاند ورئيس لجنة الآسيان بالقاهرة؛ وذلك بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب تايلاند فى مصر، ضمن برنامج دار الإفتاء المصرية للتدريب على صناعة الفتوى ومواجهة الفكر المتطرف.





وفى مستهل اللقاء، أكَّد مفتى الجمهورية، على عمق العلاقات بين مصر وتايلاند على مدار التاريخ، كما رحَّب بالطلاب التايلانديين وشكرهم، وأثنى على اهتمام دولة تايلاند بتدريب الطلاب وتأهيلهم، موضحًا أنَّ دار الإفتاء حريصة كلَّ الحرص على أن تقوم بواجبها نحو تدريب الطلاب والأئمة والمفتين عبر برامج تدريبية تهدف إلى إكسابهم مهارات التعامل مع أهم الأفكار، والتيارات المتطرفة، لافتًا النظر إلى أنَّ دار الإفتاء تُولى اهتمامًا كبيرًا بالعلوم الحديثة للتدريب على الإفتاء.

وأشار المفتى خلال اللقاء إلى عناية دار الإفتاء المصرية الفائقة بقضية الوقاية من التطرف، موضحًا أنَّ البرنامج التدريبى الذى خاضه طلاب تايلاند هو برنامج وقائى تناول الوقاية من الفكر المتطرف بكافة أشكاله ووسائله، ومن بينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

كما عرض فضيلة المفتى المهام التى تقوم بها دار الإفتاء المصرية؛ من أجل تطوير العمل الإفتائى والتدريب على أصول الفتوى، وتقديم صحيح الدين للناس، مشيرًا إلى توسُّع الدار فى إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوى منذ عام 2013، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائى ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، موضحًا جهود الدار فى خدمة الإسلام والمسلمين، وسبل مواجهة الجماعات الإرهابية والفكر المتشدد، وكذلك جهود الدار فى تدريب الطلَّاب والأئمة من العاملين بالحقل الإفتائى، وتأهيلهم لمواجهة الآراء المتطرفة والشاذة.

وثمَّن السفير بوتابورن إيوتوكسان جهود دار الإفتاء المصرية وفضيلة مفتى الجمهورية، على المستويين الداخلى والخارجى، والآليات المبتكرة لتجديد الخطاب الدينى، كما هنَّأ فضيلته بتجديد الثقة من قِبل رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنَّ دولته حريصة على بذل المزيد من التعاون لتدريب الطلاب الوافدين.

وفى نهاية اللقاء أهدى فضيلة المفتى السفير بوتابورن إيوتوكسان نسخةً من كتاب الدليل المرجعى لمواجهة التطرف باللغة الإنجليزية، كما قاما بتسليم شهادات التخرج للطلاب الخريجين.