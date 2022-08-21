محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - تابع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، معدلات ونسب التنفيذ وتذليل العقبات للمشروعات الجارية على أرض مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر تغير المناخ COP27 حيث تفقد أعمال تطوير طريق السلام والممشى السياحى بطول 6 كم، وأعمال إنشاء ميدان ساحة العلم، والأعمال الإنشائية لمركز الرصد الأمنى بشرم الشيخ.





وأشار المحافظ إلى أن طريق السلام يشهد أعمال توسعة للطريق 3 و5 حارات مرورية، ومسار دراجات، ومشى مشاة، واعمال تجميل وانارة، ومساحات خضراء، وأحواض زهور، كما تتضمن الأعمال الممشى السياحى بطول 6 كم، لافتا إلى أن الممشى يتكون من 82 محلا تجاريا، 66 كشك بيع، مسار للدراجات، ممشى بعرض من 5 الى 10 أمتار، وأحواض نباتات ظل، بالاضافة للمنطقة الترفيهية التى تشمل شلال مياه، مسرح مدرج، مطعم بانوراما، منطقة العاب اطفال( كيدز اريا)، محلات خدمية.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال إنشاء ميدان ساحة العلم بطريق السلام أمام ايقونة السلام، ضمن أعمال إنشاء عدد من الميادين الكبرى بالتعاون مع رجال الأعمال ومستثمرى شرم الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل شبكات رى وأعمال زراعات وأحواض زهور، وأعمال تجميلية ونافورات، وأعمال اضاءة، وسوارى الاعلام، مشددا إقامة سوارى أعلام بتلك الميادين بطول 25 مترا لرفع علم مصر خفاقا عاليا، لتتكامل مع إنشاء طرق جديدة، واعمال التوسعة والتطوير ورفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة.

وتابع فودة خلال الجولة معدلات ونسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز الرصد الأمنى الموحد بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، وسيتم الانتهاء منه أواخر سبتمبر 2022.

وأضاف أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزى للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائرى بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذلك تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزى واحد عن طريق شبكات مؤمنة جارى تنفيذها بالتعاون مع ادارة الاشارة بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال الطرق واعمال اللاند سكيب والتجميل والاضاءة قبل افتتاح المركز.