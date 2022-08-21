وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية روابط الرياضية للاتحاد المصري للتايكوندو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 02:23 مساءً - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع عقد رعاية الحقوق التسويقية للاتحاد المصري التايكوندو مع شركة روابط الرياضية، اليوم الأحد، بحضور المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع عقد التسويق الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط مع المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بحضور الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لشئون البطولة، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير لقطاع البطولة، العميد خالد محمود نائب رئيس اتحاد التايكوندو، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية الأبطال بالوزارة.

يستهدف العقد المُبرم بين الاتحاد المصري للتايكوندو وشركة روابط الرياضية تسويق وتطوير برامج وأنشطة الاتحاد المصري للتايكوندو عن الدورة 2022-2024، لجلب مزيد الرعاة وزيادة الموارد المالية للاتحاد المصري للتايكوندو، بالإضافة إلي توقيع عقد تسويق ووكالة حصرية للاعب أحمد الراوي واللاعبة ميسون إيهاب

أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية وجود كيانات إقتصادية ورياضية كبيرة ترعى الرياضيين، وأن عوامل النجاح تتركز في التعاون بين الحكومة والكيانات الإقتصادية ومؤسسات المجتمع المدنى، مثمنًا جهود الإتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، والإنجازات التى تحققها البعثة المصرية فى البطولة الإفريقية للتايكوندو المقامة فى مدينة كيجالى الرواندية.

وقدم الوزير التهنئة للاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى للتايكوندو على إنجازاتهم المتتالية التى يحققوها فى مختلف مشاركاتهم بالبطولات القارية والدولية، متمنياً لهم التوفيق والحفاظ على مستواهم، واستدامة تفوقهم فى مختلف المحافل.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على تقديم كل الدعم والمتابعة مع الاتحادات الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية لتهيئة الأجواء حول المنتخبات الوطنية، وتنفيذ برامجهم التدريبية وفق ما هو محدد لهم، لتحقيق مزيد من الانجازات للرياضة المصرية.

موجهًا حديثه للاعبي منتخب التايكوندو وكافة الرياضيين المصريين: " أصبحت الألعاب الفردية الآن ذات شهرة ولن تعد ألعاب شهيدة كمان كان يُطلق عليها بفضل اهتمام القيادة السياسية بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة خلف كافة المنتخبات في مختلف الألعاب، حلمكم بحلمي أن شاء الله في الاوليمبياد القادمة".