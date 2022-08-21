وزيرة البيئة تتفقد شركة ايجل للبولميرات وتفتتح محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 02:23 مساءً - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها التفقدية لعدد من المنشآت الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر حيث قامت سيادتها بتفقد شركة ايجل للبولميرات وإفتتاح محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصناعي بقدرة 350 مترمكعب /يوم، وذلك في إطار الالتزام الطوعي للمنشأت الصناعية في ضوء مخرجات اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١٠ لسنة ٢٠٢٠ برئاسة وزارة البيئة بشأن متابعة مياه الصرف للمنشأت الصناعية ومتابعة المشروعات البيئية التي تهدف إلي خفض احمال التلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة وادارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والمهندس ياسر وديع الرئس التنفيذى لمجموعة شركان إيجل كيميكالز، والمهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر ولفيف من قيادات وزارة البيئة .

أشارت وزيرة البيئة إلى قيام شركة ايجل للبولميرات بتنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصناعي بقدرة 350 مترمكعب/يوم حتى تتوافق مع معايير ومواصفات الصرف علي الشبكة العمومية، كما يتم استخدام جزء منها في رى المسطحات الخضراء إلي تصل الي نسبة 17% من مساحة الشركة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الشركة تقوم بإستخدام الغاز الطبيعي للغلايات بديلًا عن السولار، كما يتم مراقبة الاستهلاك بصفة دورية، وقد نجحت الشركة في ترشيد الاستهلاك بنسبة 26% فى معدل استهلاك الغاز لكل طن إنتاجى خلال الفترة من 2021 : 2022، الأمر الذي أدي إلي خفض الانبعاثات الضارة بنسبة كبيرة.

وتباعت وزيرة البيئة أن الشركة قامت بتنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 415 ك ف أ حيث تعادل تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 640 طن سنويًا، كما يتم استخدام كلاركات كهرباء داخل المخازن وعمل استندات أوتماتيكية لتقليل معدل حرق السولار باستخدام الكلارك للحفاظ على الحد من الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.86 طن على مدار الشهر، كما عملت الشركة أيضًا على إعادة استخدام البراميل الصاج و ذلك من خلال حصول الشركة على موافقة بيئية بإعادة استخدام البراميل واستصلاحها للتقليل من النفايات الصلبة حيث تم وفقاً لما تم تنفيذه فى 2021 توفير استخدام 99,000 برميل صاج.

من جانبه أشار مسئولي شركة ايجل للكيماويات إلى اهتمام الشركة بتنفيذ العديد من مشروعات ترشيد استهلاك المياه حيث تتطلب طبيعة العملية الانتاجية الاحتياج إلي كمية هائلة من المياه والقيام بصرفها علي الشبكة، مشيرا إلى قيام الشركة بتطوير العملية الانتاجية لتقليل استهلاك المياه بنسبة 35% والذى بدوره يؤثر على تقليل كميات ونوعية مياه الصرف التى يتم معالجتها وصرفها على شبكه الصرف الرئيسية.