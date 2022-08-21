استرداد مليون متر مربع تعديات على أراضى الدولة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - تلقى هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم، الأحد، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت فى 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022.





وأشار الوزير إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت خلال الأسبوع الأول من الموجة 20 فى استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 3205 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 722 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 24 ألف فدان.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكل الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارت المعنية بالدولة لإزالة كل التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الـ20 وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية.

وأكد هشام آمنة عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيقاً مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية، وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها فى المهد، والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأى مخالفات جديدة.

وأضاف آمنة أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات فى جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

وشدد آمنة على أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ20 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

كما طالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.