شاهد لحظة استقبال الرئيس السيسى لمحمد بن زايد بمطار العلمين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتعد زيارة محمد بن زايد، رئيس الإمارات، هى الأولى منذ توليه منصب رئاسة البلاد.

وولد الشيخ محمد بن زايد فى 11 مارس 1961، وهو الابن الثالث للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد تلقى تدريبا عسكريا فى أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، وتخرج فيها عام 1979.

وكرس الشيخ محمد بن زايد حياته لخدمة أبناء الشعب الإماراتى، وعمل على مدار السنين الماضية على تلبية تطلعات ورغبات المواطنين.