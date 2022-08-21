وزيرة البيئة تفتتح محطة معالجة صرف صناعى فى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وتفقدت وزيرة البيئة، شركة نستلة مصر التى تعمل فى مجال الصناعات الغذائية حيث قامت بافتتاح محطة معالجة للصرف الصناعى بطاقة تصميمية تصل إلى 100 م3 يوميا، وذلك فى إطار الالتزام الطوعى للمنشآت الصناعية فى ضوء مخرجات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 برئاسة وزارة البيئة بشأن متابعة مياه الصرف للمنشآت الصناعية ومتابعة المشروعات البيئية التى تهدف إلى خفض أحمال التلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ولفيف من قيادات وزارة البيئة.

وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن محطة معالجة الصرف الصناعى تعمل بطاقة تصميمية تصل إلى 100 م3 يوميا بهدف ترشيد استهلاك المياه والتى توفر مياه بمعدل 20 ألف متر 3 سنويا وإعادة استخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء وتبريد الغلايات، ما أدى إلى تعظيم العائد الاقتصادى من هذا المشروع، وذلك بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت وزيرة البيئة إلى نجاح الشركة على مدار السنوات الماضية فى العمل فى مشروعات الاستدامة البيئية والوصول إلى أفضل وضع بيئى مميز خلال العشر سنوات السابقة فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة من الكهرباء والغاز الطبيعى بمعدل 14000 جيجا جول والمياه بمعدل 44 ألف متر مكعب وتقليل الانبعاثات البيئية بمعدل 1200 طن حيث تم الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود للغلايات بديلا عن السولار.

من جانبه، أضاف مسئولى الشركة إلى تخطيط الشركة لتنفيذ العديد من المشروعات البيئية التى تتضمن تقليل استخدام البلاستك وإعادة تدوير المخلفات واستخدام نفايات الطعام كعلف حيوانى وهذا من خلال اتباع برامج ومبادرات التوعية التى أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة التى تهدف الى رفع الوعى بالقضايا البيئية لدى كل فئات المجتمع تماشيا مع خطة الدولة 2030 واستراتيجية وزارة البيئة للحفاظ على المناخ 2050.