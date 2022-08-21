محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز المدارس الجديدة لدخولها الخدمة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى، لم تشهد الدولة المصرية مثيلا لها على مر تاريخها.





وأشار راشد، إلى أنها أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تستهدف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات وتؤكد قدرة الفكر البناء والسواعد الوطنية على تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المراكز المدرجة بالمرحلة الأولى وهم الصف وأطفيح تشهد نقلة حضارية كبيرة فى المشروعات المنفذة تساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين لافتا إلى إدراج مراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لكى تمتد ثمار التنمية والبناء لمراكز وقرى جديدة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من أعضاء مجلس النواب والتى أكد خلاله أن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والذى ينفذ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية يحظى بمتابعه يوميه نظرا لأهميته فى ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع، مشيرا إلى أنه من المستهدف تبطين الترع والمصارف بطول 608 كم، قبل نهاية عام 2024 وتم الانتهاء من تبطين 322 كم، وذلك ضمن خطة التبطين والتأهيل على مستوى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه.

وشدد محافظ الجيزة على أعضاء مجلس النواب، ضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة فى توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية "الترع والمصارف" للحفاظ على ما تم أنجازه تثمنيا لمجهودات الدولة المبذولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن القطاع الصحى، حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين والمبادرات الصحية التى ساهمت فى تحسين خدمات الرعاية الصحية مؤكدا أنه جار العمل على تطوير مستشفى بولاق الدكرور للارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين إلى جانب تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير للعديد من المستشفيات والوحدات الصحية.

وفيما يخص قطاع التعليم، أكد محافظ الجيزة على هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من المدارس الجارى إنشاؤها وتجهيزها بالأثاث اللازم لدخولها العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا فى توفير قطع أراضى لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية ما يسهم فى تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول وتحقيق نقلة نوعية فى المنظومة التعليمية بما يتواكب مع النظم الحديثة.

وشهد اللقاء تكليفات من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والتى شملت ضرورة إعادة الشئ لأصله للطرق فور الانتهاء من مشاريع المرافق طبقا للمواصفات الفنية والقياسية إلى جانب تكثيف مجهودات النظافة ورفع كفاءة الشوارع على مدار اليوم مشيرا إلى تدعيم منظومة النظافة بشركات جمع سكنى تغطى العديد من قطاعات المحافظة.