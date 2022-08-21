الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 01:26 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر، تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة، تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.