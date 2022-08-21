جدة - نرمين السيد - أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بدأت فى تنفيذ دورة تدريبية فى مجال الكهرباء، يستفيد منها 15 متدرباً من الشباب بالمحافظة.





وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة وخطتها المستقبلية لتدريب الشباب وتأهيلهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل مما يسهم فى خفض معدلات البطالة تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إن الدورة بدأت بوحدة التدريب المتنقلة التابعة لمركز التشييد والبناء بمركز الداخلة بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء لتدريب 15 متدرباً لتأهيلهم للدخول فى سوق العمل. وأشار إلى أن التدريب يتم تحت رعاية محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ، وتحت إشراف مدربين مؤهلين على أعلى المستويات، لتقديم برامج تدريبية مفيدة للشباب تصقل مهاراتهم وتمكينهم من العمل لرفع مستويات معيشتهم وأسرهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دورة تدريبية فى مجال الكهرباء لشباب الوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.