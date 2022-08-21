القوات المسلحة توقع عقد إنشاء المركز الدولى البحثى والعلاجى للخلايا الجذعية

جدة - نرمين السيد - وقعت القوات المسلحة عقد إنشاء المركز الدولى البحثى والعلاجى للخلايا الجذعية بالتعاون بين مركز البحوث الطبية والطب التجديدى التابع للقوات المسلحة مع شركة سيمكس الأمريكية وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية بما يسهم فى تقديم خدمات طبية متطورة بمصر.





بدأت المراسم بكلمة اللواء طبيب خالد عيسى عامر، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى الذى أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطورات المتلاحقة فى البحث العلمى بما يمكن من توفير منظومة طبية متكاملة وفقاً لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء المركز الدولى للخلايا الجذعية على أحدث ما وصل إليه علم الخلايا الجذعية والعلاج الخلوى.

فيما أعرب أندرو راموس، رئيس شركة سيمكس الأمريكية "الشركة المنفذة للمشروع" عن سعادته بتوقيع العقد، مشيراً إلى أهمية المركز الدولى البحثى والعلاجى للخلايا الجذعية فى إعداد وتأهيل الباحثين وتوفير البيئة المناسبة لهم فى ظل التطورات المتلاحقة فى مجال الخلايا الجذعية التى ساعدت فى علاج العديد من الأمراض.

وأكدت نيكول شمباين القائمة بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة خلال كلمتها على عمق العلاقات التى تربط بين البلدين وأن تنفيذ هذا المشروع هو إنعكاس لما وصلت إليه علاقات التعاون المستمر فى المجال الطبى بين الجانبين، فضلاً عن توفير المركز لفرص العمل والإسهام فى تطوير الخدمة الطبية المقدمة فى مصر، موجهة الشكر للقائمين على تنفيذ المشروع.

وألقى اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مستشار وزير الدفاع للخدمات الطبية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيراً إلى التعاون والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة والعديد من الهيئات والمراكز العلمية والبحثية والجامعات فى المجالات الطبية والخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

أعقب ذلك توقيع اللواء طيبيب خالد عيسى عامر مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى ممثلاً عن القوات المسلحة، وأندرو راموس رئيس شركة سيمكس الأمريكية الشركة المنفذة للمشروع على عقد إنشاء المركز الدولى البحثى والذى سيتم إنشاءه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة فى إدارة المشروعات الكبرى وشركة هيل إنترناشيونال لتقديم خدمات الإستشارى وإدارة المشروع.

جدير بالذكر أن المركز الدولى البحثى والعلاجى للخلايا الجذعية سيضم مركز البحوث والتطوير (RLC)، ووحدة التجارب الإكلينيكية (CTF) ووحدة لإنتاج المواد الحيوية (BF).

حضر الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء وأساتذة الجامعات والمختصين بالمجال الطبى والملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة.