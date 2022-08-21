التعليم العالي: حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 12:28 مساءً - - قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية

- إنفوجراف توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية.

وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أية أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023، وتشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة، وكل مرحلة من مراحل التنسيق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تضم ١٢ جامعة، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

وأضاف المتحدث الرسمي أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية خصصت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لعرض أخبار وتطورات الجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تهتم بالإجابة على ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور .

https://www.facebook.com/NTUA.GOV

وأضاف المتحدث الرسمي أن التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية يشمل هذا العام إلى جانب الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية جامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه يُمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)