لطلاب الثانوية العامة.. برامج وخطوات التقديم للجامعات الأهلية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتوعية طلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023، للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أية أخطاء قد تحدث فى عملية التنسيق.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المركز الإعلامى للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023، وتشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية- إنفوجراف توضيحى للتنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية) والتى تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكترونى بكل يسر خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة، وكل مرحلة من مراحل التنسيق.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تضم 12 جامعة، وهى (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادى الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

وأضاف المتحدث الرسمى أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية خصصت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لعرض أخبار وتطورات الجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تهتم بالإجابة على ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور.

https://www.facebook.com/NTUA.GOV

وأضاف المتحدث الرسمى أن التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية يشمل هذا العام إلى جانب الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية جامعتى النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.