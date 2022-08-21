تحرير 93 محضرا لمخابز ومحال مخالفة بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والمحال والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، أسفرت عن تحرير 93 محضرا فى عدد من المراكز والمدن، مشيرا إلى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.





وشدد مختار، فى تصريح عقب اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، اليوم الأحد، على أنه لن يسمح بالفساد وخاصة فى الأسواق ومحال بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مؤكدا تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على المخابز والأسواق بمراكز ومدن المنصورة وميت غمر والسنبلاوين وشربين وأن المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 30 محضر نقص وزن و10 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و9 محاضر تصرف فى دقيق مدعم، و محضرى عدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر عدم وجود سجل و4 محاضر توقف بدون إذن و22 محضر عدم إعلان عن الأسعار و11 محضر عدم حمل شهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين.