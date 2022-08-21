استمرار الأعمال النهائية لتطوير مسار العائلة المُقدسة بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار الأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المُقدسة فى المحافظة، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، والذى يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، والذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقال المحافظ، فى تصريح، اليوم الأحد، إن كل أجهزة الحكومة تشارك فى المشروع، وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما دير السيدة العذراء بدير درنكة، ودير المحرق بالقوصية، وسيكون لهما عائد سياحى واقتصادى كبير، ما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن أعمال التطوير التى يجرى تنفيذها فى خطة تطوير مسار رحلة العائلة المُقدسة تستهدف الخروج بالمظهر الذى يليق بالطبيعة الدينية والأثرية والسياحية للمشروع بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار لتضاف لرصيد الإنجازات التى حققتها مصر على الصعيدين الثقافى والحضارى.

ووجه المحافظ، السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومسؤولى الإسكان وشركة "المقاولون العرب" لدفع الأعمال والانتهاء منها بالتنسيق بين كل الجهات، لافتًا إلى أن تطوير نقاط المسار دليل على احترام مصر لتاريخها وللتراث الإنسانى الذى يمثله خط مسار العائلة المقدسة ويقدم صورة مصر كما هى دائمًا فى أبهى صورها نموذجًا للتعايش مع التاريخ والثقافة والحضارة والديانات والمبادئ النبيلة التى قدمتها للعالم أجمع.

ومن جانبه، تفقد سكرتير عام مساعد المحافظة علاء عبد الجابر، ورئيس حى غرب محمد بشير، ومسؤولو الشركات المنفذة أعمال تطوير قنطرة جسر الجبل بنهاية طريق حى غرب بمدخل قرية درنكة، حيث يجرى تطوير المنطقة الأثرية ورفع كل الإشغالات وأكوام الأتربة من جانبى الطريق، وإضافة مساحات خضراء، لإعطاء المكان شكل جمالى، بالإضافة لتطوير المنطقة وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة أعلى العيون الأثرية لتكون بداية مدخل مسار محطة العائلة المقدسة بدير درنكة التابع لمركز أسيوط.

كما تابع السكرتير العام المساعد يرافقه رئيس مركز ومدينة أسيوط حسنى درويش، أعمال التطوير، بطريق دير درنكة، والتى تضمنت رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الأثرية، وتجديد الأسوار الخارجية لها، والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية، وتنسيق المواقع بالأشجار، وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة، وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضارى.

يُذكر أن محافظة أسيوط تحظى بمحطتين من أهم محطات المسار، وهما دير السيدة العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط، والذى يقع بالجبل الغربى، ويضم كنيسة العذراء بالمغارة الأثرية، والنقطة الثانية هى دير المحرق، الذى يقع فى مركز القوصية، وتوجد به أقدم كنيسة في العالم دشنها السيد المسيح، وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على 6 أشهر.