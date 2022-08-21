مساعد وزير التنمية المحلية: الوزير بصحة جيدة وحالته تتحسن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الحالة الصحية لللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعد خروجه من المستشفى، جيدة ومستقرة وإنه يتحسن.

وكان غادر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مستشفى العلمين الجديدة بعد تلقيه العلاج المناسب على إثر إصابته في الحادث المرورى الثلاثاء الماضى.

وأضاف خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية، أن الحالة الصحية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مستقرة تماما، مشيرا إلى إنه تم إجراء جميع الفحوصات الطبية له للاطمئنان على حالته الصحية.

وتابع، أن باقي المصابين من حراسة وزير التنمية المحلية والسائقين جميعهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في المستشفى وسيتم خروج عدد منهم خلال الساعات القادمة.