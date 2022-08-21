185 ألف طالب ثانوية عامة يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 185 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2022/2023.

وأكد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الإثنين الموافق 22/8/2022.

من جهته، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرا لأن الموقع سوف يغلق فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الاثنين، إيذانا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.